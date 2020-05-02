شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتى الجمهورية: الصيام بدون صلاة صحيح.. ولكن القبول عند الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، خلال سؤال أجاب عليه خلال برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، حول من يصوم شهر رمضان ولا يصلى، أن الصوم فريضة والصلاة فريضة، فالصوم يكون صحيحا ولكن القبول عند الله، ولكن الأفضل أن يقوم الصائم بالصلاة لأنها فريضة، ومن يصوم ولا يصلى فى شهر رمضان يدعو الله أن يتقبل صيامه ويدعوه بالالتزام بالصلاة فى رمضان وبعد الشهر الكريم.

من جانب آخر قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشياء المشكوك فيها وإنما تتعلق باليقين، مشيرًا إلى أنه إذا كان المرض يضر الإنسان سواء سيزيد ألمه أو يؤخر شفاءه أو يزداد المرض بإجازة الأطباء فعليه الفطر وإخراج فدية.

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وأوضح، أن الإفطار فى رمضان حيث يوجد العذر فقط، لافتاً إلى أن الأطباء أكدوا أن الصيام يقوى المناعة، والصيام بالنسبة للشخص السليم يقوى جهاز المناعة ويمنع الإصابة بكورونا.



وأشار الدكتور مجدى عاشور، إلى أن التجمعات تضر سواء داخل المسجد أو فوق أسطح العقارات ويمكن أن تنقل كورونا، موضحا أن صلاة التراويح سنة وبعض المذاهب أكدت أن إقامتها فى المنزل أولى.



ولفت مستشار مفتى الجمهورية، إلى أنه لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام الذى يقيمها فى التليفزيون بإجماع الأئمة لأن شرط صحة الجماعة تتابع الصفوف.