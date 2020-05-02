شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 14 هدفا بخطة أكاديمية البحث العلمى لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وضعت أكاديمية البحث العلمى خطة عاجلة لمساندة ودعم الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما يلى يرصد" الخليج 365 "أهداف خطة الأكاديمية بحسب الخطة التى اعلن عنها الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى :

1- التصنيع والإنتاج الفوري لمجموعة (ثلاث منتجات) مطهرات للأسطح والمباني والمنشآت العامة ومعقمات جل وسبراي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية كمرحلة أولى يليها بحوث وتطوير ودراسات عاجلة على إنتاج مطهرات ومعقمات لا تعتمد على الكحول الايثلى حتى نتغلب على نقص الكحول وارتفاع ثمنه.

2- إنتاج محلى لكمامات (ماسكات طبية) مبتكرة متعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم أو تغيير الفلتر طبقا للمعايير الدولية

3-إنتاج وحدات تعقيم مبتكرة متحركة للأفراد توضع على مداخل المنشآت وتعمل أتوماتيكيا وتقيس درجات الحرارة عن بعد وتسجل بعض البيانات الأساسية وتستخدم مواد تعقيم آمنة على الجلد والملابس والبيئة ومعتمدة من الجهات الدولية.

4-تطوير برامج سوفت وير (موبايل آب) لتتبع المرضى والمخالطين

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5-التصنيع المحلى لأجهزة التنفس وتطوير شبكات الغازات الموجودة بالمستشفيات من خلال وحدات تحكم بحيث تساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى

6-إكتشاف مواد معقمة ومطهرة طبيعية وطرق استخلاص إقتصادية

7-إجراء دراسات وراثية وبائية واحصائية على كوفيد 19 تساعد في تطوير طرق الرعاية الصحية والعزل وتطوير طرق العلاج

8-البدء في إنتاج تجريبي لبعض الخامات الدوائية التي تدخل في صناعة أدوية موجودة في الأسواق وتستخدمها كثير من الدول في بروتكولات علاج مرضى كورونا مثل علاج الملاريا

9-دعم تصنيع مجموعات تشخيصية وطرق مبتكرة للكشف السريع عن الفيروس بتكلفة إقتصادية

10- تطوير معمل للتعامل مع الأمراض الوبائية شديدة الضراوة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

11-تقديم الدعم الى الجهود الجارية في الجامعات والمراكز البحثية والتي يمكن أن تقدم حلول علمية مبتكرة تعاون الدولة بناء على التقدم بمقترحات علمية رسمية وبعد تقييم علمي واقتصادي من الخبراء والمختصين، بما في ذلك جهود إنتاج لقاح محلى

12- إتاحة قواعد بيانات البراءات في الملك العام والمتعلقة بصناعة أجهزة طبية أو خامات دوائية تساعد في مجابهة وباء كورونا على منصة بنك الابتكار المصري

13- إجراء مجموعة من الدراسات الاستراتيجية بواسطة المجالس النوعية بالأكاديمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمستقبلية والصحية والأمن الغذائي والتعليم والبحث العلمي في مرحلة ما بعد كورونا

14- نشر بعض كتب الثقافة العلمية حول جائحة كورونا