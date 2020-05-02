شكرا لقرائتكم خبر عن "مدفع رمضان" و "ورق العنب".. تنشيط السياحة تروج للعادات المصرية فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة فى مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home، وذلك على كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة. وقالت الهيئة فى تغريدة لها "ورق العنب على الطريقة المصرية لا يوجد مثيل له فى جمال مذاقه، اختلفت الأقوال حول أصل الطبق ولكن ما يجمع بين كل الوصفات هو مذاقه الغنى بالليمون.

عليك تذوقه على الطريقة المصرية فى زيارتك القادمة". ‎‏وقالت فى تغريدة أخرى "السعادة والبهجة يجتمعون فى مشهد فوانيس رمضان التى تأتى بروحها الخاصة وتضىء شوارع مصر بينما هى معلقة فى المحلات البيوت. لا يمكن التخلى عنها لأنها تعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بشهر رمضان. اختار الشكل المفضل لديك واحتفظ به".

‎‏وفى تغريدة ثالثة "انطلق مدفع الإفطار لأول مرة فى مصر عام 865هـ عندما أراد السلطان المملوكى خشقدم أن يجرب مدفعًا وصادف إطلاقه وقت المغرب أول أيام رمضان فأصبح يستخدم كوسيلة للإعلان عن وقت الإفطار وصوته مميز، يصاحبه نداء “مدفع الإفطار، اضرب" ‎ وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.