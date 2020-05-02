"العربية للسياحة" تدين حادث بئر العبد الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعربت المنظمة العربية للسياحة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع من جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة.

وأكدت المنظمة في بيان اليوم، رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافي مع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

وأكد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وقوف المنظمة وأسرة السياحة العربية جميعها تضامنها مع مصر حكومة وشعباً في كل الاجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.

وقدم آل فهيد، العزاء والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولذوي الضحايا ولشعب مصر، مع الدعاء والأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.