​برلماني يطالب بإنشاء مستشفى داخل نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بإنشاء مستشفى بمقر نقابة الصحفيين، أو على الأقل تحويل أحد الأدوار بها إلى مقر حجر صحي للصحفيين المصابين بفيروس "كورونا".
وأوضح عامر في بيان له، أن حاكم الشارقة تبرع بتمويل إنشاء مستشفى في فبراير 2019، متسائلًا عن مصير مبلغ هذا التبرع وفيما تم إنفاقه، وأسباب تأخر بناء هذه المستشفى لا سيما مع ظهور الحاجة الملحة لها في ظل تلك التحديات الراهنة، وتفشي الفيروس، والحاجة الملحة لأماكن جديدة لاستقبال الحالات.
ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن ظهور حالة كورونا بين الصحفيين تستدعي توخي الحذر، وأخذ كافة الطرق الوقائية لضمان تقليل فرص انتقال العدوى.
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