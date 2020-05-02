342 مصريًا عالقًا في روسيا يصلون إلى مطار مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت مصادر بالطيران المدني، أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل في العاشرة مساء رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو، على متنها 342 مصريًا من العالقين هناك نتيجة تفشي فيروس "كورونا المستجد" وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.
ومن المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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