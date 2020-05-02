أخبار مصر | عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء أعمال تركيب الكباش الأربعة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان.
وقالت في بيان صحفي، قبل قليل، إن عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة تمت بنجاح، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها و التي امتدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما، وجار استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لهما، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، وسيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.
تمت عملية النقل بمعرفة شركة خاصة، وتحت إشراف فني وأثري و مرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نقلت المسلة من منطقة صان الحجر "تانيس" شرقية، إلى الأرض الفضاء المجاورة للمتحف المصري بشكل مؤقت وجاري حاليًا ترميمها تمهيدًا لتوقيفها في وسط الميدان وسيتم ترميم التماثيل أيضًا في نفس المكان بحيث يتم وضع التماثيل بعد توقيف المسلة مباشرةً.
وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق لها أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، كما أنها ليست من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد "الصرح الاول" على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.