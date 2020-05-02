أخبار مصر | عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء أعمال تركيب الكباش الأربعة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان.

وقالت في بيان صحفي، قبل قليل، إن عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة تمت بنجاح، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها و التي امتدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما، وجار استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لهما، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، وسيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

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تمت عملية النقل بمعرفة شركة خاصة، وتحت إشراف فني وأثري و مرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام.