أخبار مصر | بحضور عادل حمودة.. مبادرة للصلح بين حواس وجمعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بحضور عادل حمودة.. مبادرة للصلح بين حواس وجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بجهد مشترك من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة إسكندرية، والدكتور أحمد العربي، يلتقي غداً السبت الدكتور علي جمعة وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس على مائدة الإفطار بحضور الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة.

وجاءت الدعوة من الدكتور أحمد العربي على الإفطار في منزله، كفرصة للتقريب بين العالمين بعد ما جرى بينهما من مشادات بسبب تصريحات متبادلة حول طبيعة أبو الهول وانتسابه لسيدنا إدريس وهو ما قاله جمعة ونفاه حواس.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور مصطفى الفقي إن العلاقة بين الشخصيتين الكبيرتين علاقة طيبة وصداقة قديمة ولم تؤثر فيها المشادات الأخيرة لأن كليهما يحمل للآخر تقديرًا كبيرًا.

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وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.