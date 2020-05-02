شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت، إن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونجيانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أبريل نيسان.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.
وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل نيسان وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.
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