شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية تعلن موعد ظهور زعيم كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وكالة أنباء كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية سيظهر للمرة الأولى منذ 20 يومًا في حدث علني الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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