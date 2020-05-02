شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 25 حالة جديدة من مقر المدينة الشبابية للحجر بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خليل أبو زيد خليل مدير مستشفى العزل بالمدينة الشبابية في الطود، خروج 25 حالة جديدة بعد تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد، من مقر المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، وسط أجواء مبهجة بين الفريق الطبى والتمريض المتواجدين لخدمة المصابين والحالات التى تحولت نتائجها لسلبية داخل المدينة الشبابية، وذلك استمراراً لسلسلة وخطوات النجاح بأيدى رجال الصحة بالأقصر.

وعبر رجال الفريق الطبى بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، عن سعاتهم بخروج الحالات المتعافية الجديدة من فيروس كورونا، واحتفلوا بخروج الحالات المتعافية بتنظيم صفين وتقديم الهدايا لهم لحظة خروجهم متعافيين تماماً من المستشفى.

حيث أعلنت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط علي مستشفيات العزل، فقد بدات المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر في استقبال الحالات، وذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الإجتماعي، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الإجراءات الإحترازية التى وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.