شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة السياحة والآثار: تعقيم المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة للمرة الثالثة 10 شروط لعمل المطاعم السياحية بنظام "التيك اواى" فى رمضان الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة غدا.. شبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 غدا.. طلاب أولى ثانوى يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الأولى بامتحانات آخر الترم Advertisements الكهرباء: إنشاء مزرعة رياح بقدرة 1500 ميجا وات بمليار و500 مليون دولار الزراعة: تطهير أكثر من 65 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا وزير الأوقاف: ما حدث فى مصر من عمارة للمساجد وخدمة القرآن الكريم غير مسبوق قناة كوجى الكنسية للأطفال تقدم مدارس الأحد "أونلاين" الزراعة: استفادة مزراع الدواجن من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.