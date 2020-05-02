شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب: سنوزع مليون ونصف جرعة من علاج ريمديسيفير على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أكد بأنه سيتم توزيع 1.5مليون جرعة من عقار ريمديسيفير الاثنين المقبل على المستشفيات.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز العربية، إنه ليس سرا أن الصين أساءت التعامل مع فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، اتصالا هاتفيا بالاتفاق على هزيمة كورونا. في وقت لاحق، شكك ترامب فى الأرقام الصينية بخصوص إحصاءات فيروس كورونا مع بلوغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 70 ألفا.

وأشاد ترامب بتعامل الرئيس الصينى مع أزمة فيروس كورونا رغم تأكيده أنه نشأ فيها واتهامه للدولة بعدم التعامل بالشفافية الكاملة بشأن الفيروس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، العدد الكبير للإصابات يعود لعدد الاختبارات التى أجريناها.