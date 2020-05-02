شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. انطلاق برنامج شامل لتدريب العاملين بشركات السياحة "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق غرفة شركات السياحة الاثنين المقبل برنامجا شاملا لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في شركات السياحة بعدة مجالات، حيث وقد أعلنت الغرفة علي موقعها الإلكتروني عن بدء الحجز لتلك الدورات التدريبية، وتحديد توقيتات الدورة وآلية الحجز بها اون لاين.

وأكدت الغرفة أن كافة البرامج تتمعبر الإنترنت حرصًا علي سلامة المشتركين بتلك الدورات، و جاء هذا القرار في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر رئيس المجلس، وتم الاتفاق علي الاستعانة بخبراء متميزون لتنفيذ تلك الدورات وتوفير كافة السبل لضمان نجاحها وتحقيق أقصي استفادة منها .

Advertisements

وأكد حسام الشاعر ان هذا القرار جاء نظرا للظروف التي يمر بها العالم حاليا، ورغبة من مجلس إدارة الغرفة في عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة للتطور التكنولوجي العالمي وللحفاظ علي المستوي المتميز للعاملين بشركات السياحة.

وأضاف الشاعر ان هذا القرار بتنفيذ تلك الدورات إلكترونيًا ليس مستحدثًا بالغرفة نتيجة التطورات الحالية، إنما يأتي استكمالًا لخطة علمية بدأ المجلس تنفيذها بالفعل فور توليه المسئولية للتطوير الإلكتروني الشامل بالغرفة وتحقيق عدة إنجازات في هذا المجال وصلت حاليا الي إنجاز كافة معاملات الشركات وموظفيها مع الغرفة إلكترونيًا عن طريق موقعها الإلكتروني و دون الحاجة لحضور الموظفين لمقر الغرفة. وأكد الشاعر ان الغرفة أصبحت تمتلك حاليًا بنية تحتية إلكترونية قوية للغاية ومواكبة لاحدث النظم العالمية في هذا المجال.

أوضح الشاعر ان لجنة التدريب وبالتنسيق مع مجلس الادارة حددت عدة موضوعات متنوعة لتلك الدورات التدريبية لضمان إستمرار الكفاءة وجودة العمل بشركات السياحة ومواجهة حالة الركود الشامل بسبب الظروف الحالية، وأوضح ان تلك الدورات تسعي أيضا لتجهيز موظفي الشركات وبنفس الكفاءة لعودة السياحة في اي وقت بعد زوال الظروف الحالية لوقفها.