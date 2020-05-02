شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة لمصريين عالقين من موسكو تقل 342 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، الرحلة الثالثة مساء اليوم الجمعة، من العاصمة الروسية موسكو، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية، ويبلغ عدد ركاب الرحلة القادمة من مطار العاصمة الروسية 342 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا .

من جانبه، أكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة الطيران الثالثة اليوم التى وصلت من موسكو مساء اليوم تابعة لشركة الوطنية مصر للطيران، وتحمل رقم 780، وعلى متنها 342 مصرياً من العالقين بروسيا

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وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن الرحلة القادمة من موسكو تعد من أكبر الرحلات الوافدة لمرسى علم من حيث عدد الركاب، وكان في استقبالها فريق مدرب من أطباء الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص بدأت الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلتين طيران قادمتين من العاصمة الاوكرانية كييف يقلان على متنهما 328 راكبا من العالقين بأوكرانيا، اغلبهم طلبه، وتم نقلهم لفنادق الحجر الصحى فى مدينة مرسى علم، بعد أن قام رجال الحجر الصحى بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.