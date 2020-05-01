شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل طائرة المصريين العالقين في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران تقل المصريين العالقين في موسكو وتقل ٣٢٠ راكب مصري ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والطيران.

وتم إخضاع جميع الركاب الحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وجرى فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحية لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة إندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحى بمرسى علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحى بمرسى علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.