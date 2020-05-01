شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير «إسعاف سوهاج» السابق بكورونا.. والمحافظ ينعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بالمحافظة عقب وفاته اليوم داخل مستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا».

وقال المحافظ- في بيان صحفى – إنه يتقدم بخالص التعازي القلبية لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه والأسرة الطبية والعاملين بهيئة الإسعاف الصبر والسلوان على فراقه، وأن يتغمده بواسع رحمته.

وقالت مصادر طبية لـ«المصري اليوم» إن الدكتور ممدوح يعمل إستشارى عظام بمستشفى سوهاج العام، كما أن له عيادة خاصة به كان يمارس بها عمله، ومن المحتمل أن يكون قد أصيب بالفيروس أثناء مباشرته لعمله مع تعدد ظهور حالات الإصابة بالفيروس بالمحافظة، لافته إلى أنه جرى إحتجازه بمستشفى العزل بأبوتيج بأسيوط منذ ما يقرب من أسبوع عقب تأكد إصابته بالمرض، ولكنه توفى اليوم متأثرا بإصابته بالفيروس.

ونعت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وفاة الفقيد عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» قائله «أن روحه الطاهرة صعدت إلى بارئها في يوم الجمعة من شهر رمضان شهر القرآن الذي كان لايفارقه أبدا سائلين المولى له بالمغفرة والرحمة».. كما نعى زملاء وأصدقاء الدكتور ممدوح وفاته على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، مؤكدين أنه شخص متدين ومحبوب من الجميع، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكانت محافظة سوهاج، قد شهدت ظهور حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع، وصلت حتى الآن إلى 33 حالة إصابة بمدينة سوهاج، ومراكز جرجا، وطهطا، والمراغة، والمنشاة، والبلينا، وساقلتة، توفى من بينها 6 حالات جراء الإصابة بالفيروس.

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