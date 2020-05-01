شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس حلقة طبيب الغلابة.. رفض الملايين وقبل هدية بـ80 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت «المصري اليوم» كواليس الحلقة الجديدة من برنامج قلبى اطمأن التي كانت لها صدى كبير ومؤثر على مواقع السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في مختلف الدول الغربية والتى كان بطلها الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة كما يلقبه أهالى طنطا.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الحلقة المثيره بعد أن رفض الدكتور محمد مشالى، قبول تبرع كبير بملايين الجنيهات وتجهيز عيادة جديدة له في أشهر شوراع طنطا على أحدث طراز وقبوله سماعه طبيه ثمنها ٨٠ جنيه.

واستضاف البرنامج الشهير في حلقة اليوم طبيب الغلابة في حلقة كان لها صدى واسع ورد فعل كبير بين رواد السوشيال ميديا.

وكشف مصدر خاص أن البرنامج تم تصويره منذ فترة أمام عيادة مشالى بعد أن وصل فريق اعداد البرنامج إلى مدينة طنطا ووجد مذيع البرنامج غيث صعوبة كبيرة في استضافة الدكتور مشالى بسبب انشغاله الدائم وانتظر فريق البرنامج الدكتور مشالى لساعات أمام العمارة التي يسكن فيها بجوار مبنى محافظة الغربية بشارع البحر إلا أنه تاخر في عيادته الأخرى في إحدى قرى طنطا وبات ليلته فيها فقام فريق الإعداد يتغير مكان التصوير إلى عيادته الأخرى الموجوده بميدان السيد البدوى بعد أن تأكدوا أنه سيصل إليها في العاشرة صباحاً وانتظره فريق الإعداد لأكثر من ساعة.

وأوضح المصدر أن الدكتور مشالى وصل إلى عيادته في الساعه ١٠ صباحاً وكان في انتظاره عشرات المرضى فذهب مسرعاً وعندما التقى به غيث وحاول التحدث معه اعتذر له بسبب مواعيد عمله.

فحاول اعداد البرنامج مرة أخرى معه وذهبوا إليه وابلغوه بوجود حالة مريضه في الشارع لاتستطيع الصعود إلى العياده في الطابق الثانى فوافق مشالى ونزل معهم بعد أن أغلق مكتبه وطلب كشف ٢٠ جنيه.

وعندما نزل مشالى إلى الشارع أبلغه غيث أنه جاء إليه تقديراً لمكانته الكبيرة في قلوب أهالى طنطا واعطاه شيك بمبلغ كبير جداً وعرض عليه تجهيز عياده في أشهر شوارع طنطا وتجهيزها على أحدث طراز إلا أن غيث فوجئ برد فعل الدكتور مشالى أنه رفض كل المساعدات وقبل هدية عبارة عن سماعه طبية ثمنها ٨٠ جنيه.

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وطالب مشالى غيث بمساعدة الجمعيات الخيرية في محافظة الغربية وأنه لا يستحق المساعده وأنه وهب نفسه لخدمة الفقراء.