شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 6 مصابين جدد من كورونا بـ«عزل أبوقير».. وحصيلة المتعافين تصل إلي 138 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) أنه تم تعافى ٦ مصابين جدد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «محسن» لـ«المصرى اليوم» أنه بخروج الحالات الـ٦ يصل اجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الأن ١٣٨ حالة، مشيراً إلى أنه تم اجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت «محسن» إلى أن مستشفى الحجر الصحى في أبوقير تضم 400 حجرة لإستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الاولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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