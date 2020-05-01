شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى الدكتور عبد الغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية في العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأوضح الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015.

واختتم: والأزهر إذ ينعى فقيده الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).