شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 1430 حملة نظافة.. ورفع 60 ألف طن قمامة في 29 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المدن والقرى، حيث بلغ عدد حملات النظافة 1430 حملة بمراكز ومدن المحافظة، كما تم رفع 60،229 طن قمامة في الفترة من 4/1 وحتي 2020/4/29.

وأوضح محافظ الغربية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 152 حملة وتم رفع 5204 طن قمامة، في حين بلغ عدد الحملات بحي أول طنطا 87 وتم رفع 7206 طن، و87 حملة بحي ثان طنطا وتم رفع 6619 طن، و167 حملة بمركز المحلة الكبرى ورفع 5180 طن، و105 حملة بحي أول المحلة الكبرى ورفع 7535 طن، و105 حملة بحي ثان المحلة الكبري ورفع 6700 طن قمامة، وفي مركز كفر الزيات تم تنفيذ 122 حملة نظافة أسفرت عن رفع 3085 طن قمامة، بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز السنطة 132 وتم رفع 3720 طن، وفي مركز قطور بلغ عدد الحملات 117 وتم رفع 3310 طن، وفي مركز سمنود تم تنفيذ 117 وتم رفع 3800 طن، وفي مركز بسيون تم تنفيذ 107 حملة نظافة وتم رفع 3900 طن، وفي مركز زفتي تم تنفيذ 132 حملة نظافة وتم رفع 3970 طن قمامة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الاكمل، ورفع الأتربة من على جانبي الطرق الرئيسية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، كما حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في أعمال النظافة حفاظاً على المظهر الجمالي للشوارع.