شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركبة عسكرية مصرية بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة 10 عسكريين.

وبحسب «رويترز» ذكرت وكالة أنباء أعماق، التابعة للتنظيم الإرهابي، أنه تم استهدف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري أمس في بئر العبد، دون أن يقدم التنظيم الإرهابي أي دليل.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدنتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأضاف أن «القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن الجيش سيظل صامدا بقوة ضد النفوس الخبيثة الغادرة كي تبقى البلاد نابضة بالحياة ورايتها مرفوعة.

وقال السيسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».

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وأضاف «رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة».