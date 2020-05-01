«معيط» يفتتح مركز «نافذة» لرقمنة الجمارك والتجارة بميناء العين السخنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح وزير المالية الدكتور محمد معيط، الاثنين المقبل، مركز «نافذة» لرقمنة الجمارك والتجارة المصرية بميناء العين السخنة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحول الرقمي في كل الخدمات الحكومية والتجارية، خاصة بالمواني والمطارات.

ويعد مركز «نافذة» بميناء العين السخنة، الثالث من نوعه، بعد مركزي مطار القاهرة الدولي وميناء بورسعيد، إذ أولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اهتماماً بالغاً بهذا المشروع، من خلال متابعاته الميدانية المستمرة مع وزير المالية وكافة الأجهزة المعنية بالتحول الرقمي.

ويعتبر ميناء العين السخنة من المواني المصرية المهمة والحيوية، نظراً لحجم التجارة الضخم الذي تستقبله الميناء من الصين وجنوب شرق آسيا والخليج العربي، ويخدم مركز «نافذة»، المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يحقق نقلة نوعية هائلة في توطين الصناعة المصرية، كما يساعد على تحسين ترتيب مصر في مؤشر الشفافية العالمي، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة.