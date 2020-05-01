شكرا لقرائتكم خبر عن التزاما بالأكل الصحى.. وزير التعليم: شاركونا صور أكلاتكم الصحية اللى بتعملوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: "التزامنا بالأكل الصحى أكتر حاجة تشجع أولادنا إنهم يقلدونا وفى الفترة دى بقى عندنا وقت أكتر نقدر نركز فيه على نوعية وطريقة الأكل اللى بنطبخه فى البيت شاركونا صور أكلاتكم الصحية اللى بتعملوها.

جدير بالذكر أن الأمهات تبحثن بشكل دائم عن طرق جديدة لتشجيع أطفالهم على تناول الطعام ، وهو ما دفع إحدى الأمهات لعمل نسخة خاصة من الوجبات السريعة في المنزل، لتعويض أبنائها عن عدم الخروج والالتزام بالعزل المنزلى بعد تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وابتكرت الأم صناديق وجبة Meal Happy الخاصة بها وسمتها بـ 'Mumdonalds' ، وصممت الأم صناديق مطوية مع إضافة كلمات وحتى قطع شعار تشبه إحدى العلامات التجارية الشهيرة.

وقالت فى منشورها: "أي شخص في أطفال مامدونالدز سيحبه"، ومازحت قائلة: "سأقوم بإعداد سيارة في المنزل.. أخبرت الآخرين أن لديها آلة لقص الصناديق لكنها نصحت بأن هناك قوالب علب هدايا للطباعة والقطع في المنزل، وآثار المنشور مئات الإعجابات والتعليقات وأشار البعض إلى أنها طريقة جيدة لجعل الأطفال يأكلون نسخًا صحية من وجباتهم المفضلة.

وقالت إحدى الأمهات، إنها ستنفذ الفكرة لعيد ميلاد ابنها خاصة أنها ستحتفل به في ظل العزلة، وأضافت أنها ستطلق على نسختها mcdaddies، فيما قال آخر: "هذا رائع! يجب أن أحاول أن أصنع شيء مثل هذا".