شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: شركة غيلياد حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن شركة غيلياد حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز العربية، إنه ليس سرا أن الصين أساءت التعامل مع فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، اتصالا هاتفيا بالاتفاق على هزيمة كورونا. في وقت لاحق، شكك ترامب فى الأرقام الصينية بخصوص إحصاءات فيروس كورونا مع بلوغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 70 ألفا.

وأشاد ترامب بتعامل الرئيس الصينى مع أزمة فيروس كورونا رغم تأكيده أنه نشأ فيها واتهامه للدولة بعدم التعامل بالشفافية الكاملة بشأن الفيروس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، العدد الكبير للإصابات يعود لعدد الاختبارات التى أجريناها.