شكرا لقرائتكم خبر عن علشان تذاكر من البيت.. وزير التعليم: توفير المواد لكل الصفوف على بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: علشان كل الطلاب يقدروا يكملوا تعليمهم عن بعد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفرت المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية على موقع بنك المعرفة المصرى علشان طلابنا يقدروا يذاكروا من البيت، موضحا أن الطالب يستطيع الدخول على الموقع: https://study.ekb.eg.

وطالب وزير التربية والتعليم، ضرورة التسجيل فى ورشة العمل أونلاين بعنوان: كتشف أدوات إلسيفير المتاحة على بنك المعرفة المصري، يوم الأحد 3 مايو 2020، الساعة 1:00 ظهراً، وللتسجيل، أدخل على الرابط الموجود في الصورة، وبعد التسجيل سوف تصلك رسالة تأكيد بالتفاصيل على بريدك الإلكتروني.

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