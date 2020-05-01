شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف عن كورونا بمقابل مادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة والسكان، صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى، من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادى، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة.

وطالبت وزارة الصحة فى منشور لها المواطنين بتحرى الدقة فيما يتم تداوله. كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.









