شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة للعمال فى عيدهم: أنتم تمثلون أهم مقومات التقدم الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عمال مصر، بعيدهم السنوى. وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن النادى يوجه تحية عرفان وتقدير للدور الذى يقوم به عمال مصر، فى استكمال الحضارة الإنسانية وتشييد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية والخدمية فى كافة القطاعات.

وتابع بيان النادى، "وإذ يعرب رئيس نادى القضاة عن تقديره واعتزازه بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء ودورهم فى ترسيخ قيمة العمل والإخلاص فى أداءه ليعبروا عن النموذج الأمثل لعبور طريق التنمية المستدامة ويمثلوا أهم مقومات التقدم الاقتصادى من أجل مستقبل مشرق مليء بالإنجازات، فإنه يتقدم بخالص التهانى بمناسبة عيدهم الكريم مرسلا تحية إجلال لسواعد التنمية وجنود التعمير الذين استطاعوا بجهدهم الدءوب أن يستنبتوا هذه الأرض الطيبة وشيدوا بجهودهم وأقاموا بعرقهم قلاع مصر الصناعية الضخمة فى كل ربوع مصر لا زالوا وسيظلون بإذن الله تعالى يواصلون الجهد والعطاء والأداء المتميز المتفانى فى أحلك الظروف، وفى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ليحافظوا بعطائهم وجهدهم على استمرار عجلة الإنتاج فى ظل هذه الظروف الاقتصادية وليرفعوا راية مصر عالية خفاقة بين الأمم". ويحتفل عمال مصر بعيدهم الذى يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أتوجه إلى كل عمال مصر فى عيدهم اليوم بعظيم تقديرى واعتزازى لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل فى شتى ميادين الإنتاج فى أرجاء الوطن"، وأضاف: "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء أنكم تمثلون قطاعا وطنيا هو القوة الدافعة للبناء والتقدم والمحور الأساسى للتنمية والقاعدة الراسخة للإنتاج... تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر".