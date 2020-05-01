شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت عن هجوم سيناء الإرهابى: العنف لن ينال من عزيمة مصر فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذى استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - فى بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية التى تستهدف أمن واستقرار مصر، لن تنال من عزم الأشقاء فى مواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكاله؛ ليتحقق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصرى الشقيق.
وأكد وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء فى مصر، وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربا فى الوقت نفسه عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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