سقوط عصابة سرقة المعدات الكهربائية من شركات المقاولات في ١٥ مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الامنية القبض علي تشكيل عصابي لسرقة معدات كهربائية ثقيلة خاصه بشركة بناء وتشييد المشروعات القومية.

البداية أثناء مرور المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة ١٥ مايو، لتفقد الحالة الأمنية بشوارع المدينة، اشتبه في المدعو "ابراهيم. ط. ع"، ٢٧ سنه، ومقيم عزبة خيرالله بالبساتين، داخل سيارة بالقرب من مشروع الإسكان الاجتماعي، وبسؤاله عن سبب تواجده أقر أنه ينتظر بعض الأشخاص، فتلاحظ وجود فيوزات كهربائية.

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وبالدخول إلى الموقع تمكن النقباء أحمد إبراهيم ومحمد يحيى وأحمد الحسيني، ضباط مباحث القسم، من ضبط كل من:" رجب .ح.ع"، ٣٧ سنة، عاطل ومقيم اسطبل عنتر بالبساتين، سبق اتهامه في عدد من القضايا اخرهم القضية رقم ٥٤٣٠٧ لسنة ٢٠٠٥ جنايات البساتين سرقه، و"أشرف.م. ص"، ٢٨ سنة، عاطل ومقيم مدينة نصر أول، وسبق اتهامه في القضية رقم ٥٦٧٩٠ لسنة ٢٠١٦ جنح مدينة نصر سرقة متاجر، و"عصام.م. م"، ٣٠ سنة، عاطل ومقيم اسطبل عنتر البساتين، داخل غرفة التحكم الكهربية بالمكان، وبحوزتهم ١٢ فيوز كهربائي جهد عالي، و٤ بارات نحاس، وعدد ٢ خرطشة ٤٠٠ امبير، و ٤ وصلات ربط لمحولات الكهرباء، فتم اصطحابهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المعدات الكهربائية الثقيلة، للتربح غير المشروع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله العميد بدوي هاشم، مأمور قسم ١٥ مايو إلى النيابة العامة.