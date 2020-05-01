نادي القضاة يهنئ عمال مصر مصر بعيدهم: "أهم مقومات التقدم الاقتصادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر يهنيء عمال مصر بعيدهم السنوي.
وقال المستشار "رضا" في بيان صحفي اليوم الجمعة: "تحية عرفان وتقدير للدور الذي يقوم به عمال مصر في استكمال الحضارة الإنسانية وتشييد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية والخدمية في كافة القطاعات".
وأضاف: "إذ يعرب رئيس نادي القضاة عن تقديره واعتزازه بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ قيمة العمل والإخلاص في أداءه ليعبروا عن النموذج الأمثل لعبور طريق التنمية المستدامة ويمثلوا أهم مقومات التقدم الاقتصادي من أجل مستقبل مشرق مليء بالإنجازات".
وتابع: "يتقدم النادي بخالص التهاني بمناسبة عيدهم الكريم مرسلا تحية إجلال لسواعد التنمية وجنود التعمير الذين استطاعوا بجهدهم الدؤوب أن يستنبتوا هذه الأرض الطيبة وشيدوا بجهودهم وأقاموا بعرقهم قلاع مصر الصناعية الضخمة فى كل ربوع مصر".
وواصل متحدث نادي القضاة: "لا زالوا وسيظلوا بإذن الله تعالى يواصلون الجهد والعطاء والأداء المتميز المتفاني في أحلك الظروف وفي ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ليحافظوا بعطائهم وجهدهم على استمرار عجلة الانتاج في ظل هذه الظروف الاقتصادية وليرفعوا راية مصر عالية خفاقة بين الأمم".
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