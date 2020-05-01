​القوى العاملة: تحصيل 140 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفى بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل "فرج عبدالسلام عبدالعليم عبدالجواد" الذي كان يعمل بشركة الخبراء للتقنية بالرياض وتوفى في العام الماضي.

وبحسب بيان الوزاة اليوم، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أوضح فيه أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة تم تحصيل مستحقات ورثة العامل المصري وبلغت 33 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يقرب من 140 ألف جنيه مصري تقريبًا، وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية ليتم استلامه من مصر بموجب إعلام الوراثة.​