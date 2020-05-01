الصحة: لم نُطبق العزل المنزلي لمصابي كورونا.. ومصدر: نتخوف من سلوكيات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن الوزارة لم تقرر بعد تطبيق العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حتى الآن.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة لا تزال تنقل جميع المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل، والأماكن التي خصصتها كنزل الشباب وبعض الفنادق والمدن الجامعية بالمحافظات.

بدوره، قال مصدر مُطلع بوزارة الصحة، إنه جرى مناقشة قضية العزل المنزلي لبعض الحالات المصابة بكورونا عدة مرات، لكن لم يتم اعتماده لصعوبة تنفيذه حالياً، والخوف من سلوكيات بعض المواطنين، إذ قد يؤدي التطبيق الخاطئ للعزل المنزلي إلى حدوث إصابات جديدة بين المخالطين للحالة الإيجابية.

وأضاف المصدر: "حال الاتجاه لتطبيق العزل المنزلي سيكون للحالات التي لا تعاني من أعراض للفيروس أو لديها أعراض بسيطة، على أن يقوم الطبيب والممرض بمجموعة من الإجراءات تضمن سلامة تطبيق العزل المنزلي".

وتابع: "العادات الاجتماعية ووجود عدد كبير من الأفراد داخل المنزل الواحد يُصعّب من تطبيق العزل المنزلي"، لكنه عاد للقول بأنه أحد السيناريوهات التي وضعتها الوزارة حال زيادة الأعداد بشكل أكبر في الفترة المقبلة.