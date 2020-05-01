أخبار مصر | درجات الحرارة.. تعرف على طقس تاسع أيام رمضان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 2 مايو 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، شبورة مائية صباحًا، الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة ثامن أيام رمضان، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات لحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء اليوم، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، في ساعات الليل المتأخرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط غربًا على السواحل الشمالية الغربية، وتكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الأرصاد: إن درجات الحرارة مرتفعة، وعن الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «17 – 31»، الإسكندرية «16– 26»، قنا «20- 35»، الأقصر «21 – 35»، أسوان «22 – 36».