أخبار مصر | التعليم: توفير المواد على بنك المعرفة "علشان الطلاب يذاكروا"

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن توفير المواد الدراسية على بنك المعرفة.

وقال الوزير في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك": "علشان كل الطلاب يقدروا يكملوا تعليمهم عن بعد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية على موقع بنك المعرفة المصري، علشان طلابنا يقدروا يذاكروا من البيت".

للدخول على الموقع من هنا

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي من هنا

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى غدا السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.

ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن عقوبات الغش في الامتحانات الالكترونية ستكون صارمة وكبيرة للغاية مؤكدا أن من يقوم بعملية الغش سيكون الخاسر الأكبر.

وكان قد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنشر رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال:" يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت. على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل امتحان"