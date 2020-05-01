أخبار مصر | التعليم: توفير المواد على بنك المعرفة "علشان الطلاب يذاكروا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: توفير المواد على بنك المعرفة "علشان الطلاب يذاكروا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن توفير المواد الدراسية على بنك المعرفة.
وقال الوزير في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك": "علشان كل الطلاب يقدروا يكملوا تعليمهم عن بعد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية على موقع بنك المعرفة المصري، علشان طلابنا يقدروا يذاكروا من البيت".
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى غدا السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.
ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن عقوبات الغش في الامتحانات الالكترونية ستكون صارمة وكبيرة للغاية مؤكدا أن من يقوم بعملية الغش سيكون الخاسر الأكبر.
وكان قد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنشر رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.
وقال:" يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت. على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل امتحان"
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن توفير المواد الدراسية على بنك المعرفة.
وقال الوزير في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك": "علشان كل الطلاب يقدروا يكملوا تعليمهم عن بعد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية على موقع بنك المعرفة المصري، علشان طلابنا يقدروا يذاكروا من البيت".
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى غدا السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.
ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن عقوبات الغش في الامتحانات الالكترونية ستكون صارمة وكبيرة للغاية مؤكدا أن من يقوم بعملية الغش سيكون الخاسر الأكبر.
وكان قد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنشر رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.
وقال:" يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت. على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل امتحان"
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.