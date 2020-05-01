أخبار مصر | فى عيد العمال.. قصة أول إضراب عمالي في التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فى عيد العمال.. قصة أول إضراب عمالي في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد المظاهرات التي قام بها عمال دير المدينة في الأقصر، وتحديدًا في برها الغربي، هي أول حركة احتجاجية في التاريخ، ويسرد لنا الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة، تفاصيل مظاهرات عمال دير المدينة في الشهر السادس من العام التاسع والعشرين من حكم الملك رمسيس الثالث، والتي نسوقها لكم عبر النقاط التالية:

1- اليوم العاشر: من هذا الشهر، مر العمال في تظاهرة من أمام نقاط حراسة المقبرة التي يعملون بها، أمام الحراس وتحركوا ناحية معبد الملك تحتمس الثالث واعتصموا خلف المعبد.

وحاول مسئولو إدارة جبانة طيبة الغربية إقناع المتظاهرين وإدخالهم إلى المعبد لمناقشة مطالبهم ولكنهم رفضوا، وعادوا داخل المقبرة التي يعملون بها، ويبدو أن مظاهرة أخري اتجهت نحو الطريق الصاعد لمعبد الملك منتوحتب الثالث.

2- اليوم الحادي عشر: دار العمال في تظاهرة أخرى حول السور المحيط بمعبد الرامسيوم ووصلوا إلى السور الجنوبي، وجاء لهم الكاتب بنتاورت لكي يسكتهم وأعطاهم خمس وخمسين كعكة.

3- اليوم الثاني عشر: جاء العمال إلى معبد الرامسيوم ثانية واعتصموا بعد جدالهم مع كهنة المعبد، ودخلوا داخل الفناء وجاء لهم الكاتب بنتاورت ورئيس الشرطة منتومس وبعض مسئولي الإدارة، وأثناء إقناعهم ذهب بنتاورت إلى عمدة طيبة لعرض مطالب المتظاهرين ولكنه عاد دون حلول.

استمر العمال يعرضون مطالبهم في توفير المأكل والمشرب والملبس وطالبوا بعرضها علي فرعون مصر رمسيس الثالث أو وزيره" تو"، لا سيما وأن هذه مطالب متأخرة عن الشهر الماضي.

4- اليوم الثالث عشر: حدث أمر عجيب وهو أن رئيس الشرطة منتومس، ربما تعاطف مع العمال لعدم توفير الإدارة حلولا لمشكلتهم، وطلب من العمال المتظاهرين التجمع من أجل قيادتهم للاعتصام في معبد سيتي الأول بالقرنة.

5- اليوم الخامس عشر: حاولت الإدارة إيجاد حلول مؤقتة فقررت صرف نصف زكيبة قمح لكل واحد من العمال المتظاهرين كما أعطت لهم خمسين إناء بيرة، ولكن هذا لم يفي بحاجة العمال فلجئوا إلى طريقة جديدة وهي المظاهرة والاعتصام في الليل باستخدام أسلوب جديد تعبيرا عن التظاهر والاحتجاج وهو حمل المشاعل.

6- اليوم الثامن والعشرون: كان الوزير " تو" عائدًا من مهمة جمع تماثيل الآلهة من المعابد المحلية جنوب الأقصر من أجل عيد تتويج الملك الذي سيقام في منف "العاصمة القديمة لمصر" وحاول رئيس الشرطة الجديد نب سمن مقابلته أثناء مروره من اجل عرض مطالب العمال ولم يستطع الوزير سوي إيجاد حل مؤقت وهو صرف نصف أجر من المتأخر وطلب من الكاتب حوري توزيعه عليهم.

Advertisements

الشهر التاسع من عام 29 فى عهد رمسيس الثالث:

اليوم الثالث عشر من هذا الشهر: قام العمال المتظاهرون بالاعتصام في معبد الملك مرنبتاح وعندما حاول عمدة طيبة مناقشتهم صرخوا فيه مما جعله يهرب ويرسل لهم الجنايني منيوفر ومعه خمسين زكيبة قمح ليوزعها عليهم حتى يقرر الفرعون رمسيس الثالث الصرف لهم.

في اليوم السادس عشر: قام زعيم العمال بن أنوكي بعرض مطالب العمال والمشاكل التي تحدث في الجبانة من وراء الفرعون ووجه اتهامات خطيرة لاثنين من المسئولين المهمين وهما وسرحات وبنتاورت وهي سرقة أحجار من مقبرة الملك العظيم رمسيس الثاني وثور مرقط وعليه علامة معبد الرامسيوم ومجامعة ثلاث سيدات متزوجات، كما لمح بتستر الوزير حوري علي هذه الجرائم وطالب العامل بعرض المطالب والاتهامات علي رمسيس الثالث او وزيره تو.

وأوضح الدكتور أحمد بدران أن مطالب العمال تركزت في ثلاثة مطالب، وهي صرف الأجور المتأخرة، محاربة الفساد الذي تفشي بين رؤسائهم من سرقة وفساد أخلاقي واجتماعي، وإيصال صوتهم إلى فرعون مصر ووزيره، وتعددت وسائلهم في التعبير عن مطالبهم.

وتابع بدران كان التجمع والتظاهر في أماكن العمل "المقبرة" والأماكن الدينية "معابد تحتمس الثالث – الطريق الصاعد لمعبد منتوحتب الثالث - معبد سيتي الأول – معبد الرامسيوم – معبد مرنبتاح) في أوقات النهار، من ابرز مظاهر الاحتجاجات.

كما استعمل العمال أسلوب الإضراب والتوقف عن العمل، والاعتصام نهارًا بالإقامة في أماكن العمل أو المعابد والاعتصام ليلًا بالمبيت في الأماكن المذكورة أو حمل المشاعل كوسيلة للتعبير عن الاحتجاج.

وقال بدران إن العمال عرضوا مطالبهم في إفادات مكتوبة أو شفاهة، وكان يوجد زعيم دائمًا يقود المظاهرة مثل بن أنوكي الذي عرض مطالب العمال واتهاماته للإدارة الفاسدة، وكذلك استغل العمال زيارات المسئولين لعرض مطالبهم مثل تواجد الوزير في مهمة فتم عرض مشكلة العمال عليه.

استجابة الحكومة لحركة العمال:

وأوضح بدران أن الحكومة سعت لإيجاد حلول مؤقتة ومسكنة للعمال كصرف جزء من الأجور وذلك بسبب نفاذ مخزون الحبوب من الصوامع بعد أن وجهت الدولة كل جهودها ناحية المنشئات العامة والحروب الخارجية والاحتفالات المكلفة كحفل تتويج الملك رمسيس الثالث، كما استخدم مفاوضو الحكومة الإقناع لإيقاف التظاهر أو الإضراب والاعتصام، كما استخدموا وسائل التهديد للعمال بمحاكمتهم.

وختم بدران أن بعض المسئولين تعاطفوا مع الحركة العمالية مثل رئيس الشرطة منتومس والذي يبدو أنه أقيل من منصبه بعد أيام قليلة من إبداء التعاطف، وإلقاء المسئولية من صغار الموظفين علي كبار الموظفين.