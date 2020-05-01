أخبار مصر | 'أفروعربية الصحفيين' تدعو الدول باتخاذ خطوات مع مصر للقضاء على الإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'أفروعربية الصحفيين' تدعو الدول باتخاذ خطوات مع مصر للقضاء على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، العمل الإرهابي الخسيس والغادر الذي استهدف بعض من رجال قواتنا المسلحة الباسلة في بئر العبد شمال سيناء أمس الخميس.

وأعربت الرابطة في بيان لها، عن تعازيها لأسر الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن دفاعًا عنه من قوى الشر التي تحاول تعكير أمنه واستقراره، ومتمنية بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس الرابطة، إن قيام هؤلاء الإرهابيين باستهداف الجنود في شهر الرحمة رمضان، هو أكبر دليل على أن منهاج جماعات الشر هو الغدر وقسوة القلوب والإسلام منهم براء، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال لن تنال من عزيمة الجيش المصري البطل والقادر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأكد الدكتور أحمد عبداللاه فارس أمين عام الرابطة، أن تبني مصر فكرة القضاء على الإرهاب وأوصاله في أفريقيا والمنطقة العربية، يتطلب من كل الدول التعجيل باتخاذ خطوات عملية مع مصر لتضييق الخناق على هذه الجماعات الإرهابية في القارة والمنطقة عمومًا، الأمر الذي سيؤدي إلى بسط الأمن والاستقرار في أفريقيا والعالم العربي عمومًا.

وأضاف "فارس" إلى أن مصر عازمة وبكل قوة لمحاربة الأفكار المتطرفة، التي تحاول العبث بأمن مصر وأفريقيا والعالم العربي، رغم كل التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

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وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.