مصر | نادي القضاة لـ عمال مصر: تقومون باستكمال الحضارة الإنسانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة لـ عمال مصر: تقومون باستكمال الحضارة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، عمال مصر بعيدهم السنوي، وقدم لهم تحية عرفان وتقدير، لدورهم الذي يقومون به في استكمال الحضارة الإنسانية وتشييد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية والخدمية في كافة القطاعات.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن النادي يعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ قيمة العمل والإخلاص في أداءه، ليعبروا عن النموذج الأمثل لعبور طريق التنمية المستدامة ويمثلوا أهم مقومات التقدم الاقتصادي من أجل مستقبل مشرق مليء بالإنجازات.

وأصدر النادي بيان صحفي، اليوم، جاء فيه، أن النادي يتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيدهم الكريم، مرسلا تحية إجلال لسواعد التنمية وجنود التعمير الذين استطاعوا بجهدهم الدؤوب أن يستنبتوا هذه الأرض الطيبة وشيدوا بجهودهم وأقاموا بعرقهم قلاع مصر الصناعية الضخمة فى كل ربوع مصر.

وتابع البيان، لا زالوا وسيظلوا بإذن الله تعالى يواصلون الجهد والعطاء والأداء المتميز المتفاني في أحلك الظروف وفي ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ليحافظوا بعطائهم وجهدهم على استمرار عجلة الانتاج في ظل هذه الظروف الاقتصادية وليرفعوا راية مصر عالية خفاقة بين الأمم.

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وفي سياق متصل، صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل.

وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء، مشددا على أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة في هذا الشهر الفضيل لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان.

كما أكد نادي القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها.

داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.