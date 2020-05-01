مصر | خفير يطلق النيران على مسجل خطر في المعصرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خفير يطلق النيران على مسجل خطر في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة المعصرة، مشاجرة بين خفير ومسجل خطر، بسبب خلاف على "حراسة موقع مقاولات"، وتطور الأمر وقام الخفير بإشهار سلاح ناري وأطلق أعيرة النارية تجاه المسجل خطر، ما تسبب في بتر قدمه، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، إشارة من مستشفى الدمرداش، مفادها استقبال المدعو "أيمن سليم"، مصاب بطلق ناري بالقدم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجر بين الضحية وخفير بسبب خلاف على حراسة موقع، وتطور الأمر وقام الثاني بإطلاق النار على الضحية.

وألقت مباحث القسم القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وجار التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

إحالة متهم لحيازته نصف كيلو حشيش بالنزهة للمحاكمة

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أحالت نيابة النزهة الجزئية، تاجر مخدرات لحيازته على نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بها إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

وفي السياق نفسه، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم) تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطرح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلوم.

وعثر بحوزته على 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - 2 بندقية خرطوش – 10 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.