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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من «الصحة» بشأن فرق تمر على المنازل لتحليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت وزارة الصحة والسكان المصرية صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه على الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية.
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