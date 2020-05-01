شكرا لقرائتكم خبر عن 358 إصابة جديدة بكورونا.. إيه اللى حصل ورايحين على فين؟.. تامر إسماعيل يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مصر اليوم 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى مفاجأة صدمت الجميع خاصة أن توقعات الزيادة لم تكن تزيد عن 300 حالة يوميا، لكن الصدمة كانت في تخطى ذلك التوقع والوصول إلى 358 حالة في يوم واحد.

الزميل تامر إسماعيل صالح أجاب في "لايف" على صفحة الخليج 365 على فيسبوك على سر تلك الزيادة المفاجئة، والتي جاءت نتيجة عدم الالتزام الذى شهده الشارع المصرى خلال الأسبوع الذى سبق شهر رمضان، وذلك وفقا لتصريحات خاصة من الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

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الزيادة التي سجلتها مصر اليوم متوقع أن تستمر بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، لكن المؤشرات الإيجابية التي رصدها "لايف الخليج 365" وفى تأكيدات الدكتور حسام حسنى للزميل تامر إسماعيل، هو انخفاض أعداد الوفيات الملحوظ، وارتفاع أعداد المتعافين.

كما رصد اللايف تصاعد الأعداد منذ بداية رمضان حتى اليوم فيما يخص الإصابات والوفيات والمتعافين.