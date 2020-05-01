شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون من إثيوبيا: "نشكر الرئيس السيسي الذى لا ينسى أبناءه فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتمت السفارة المصرية بأديس أبابا وفريقها القنصلى مساء أمس عملية إجلاء ٤٣ مواطناً مصرياً من العالقين بإثيوبيا نتاج التدابير العالمية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك عدد من المواطنين العالقين الآخرين القادمين من زامبيا وموزمبيق والصومال واليمن.

وتأتى عملية الإجلاء من إثيوبيا فى إطار الخطة الموسعة التى نفذتها الحكومة المصرية لإجلاء أعداد كبيرة من المواطنين العالقين بسبب الظروف الحالية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل بشكل فورى على تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المواطنين وضمان عودتهم لأرض الوطن.

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وجاء الإجلاء من أديس أبابا تكليلاً لجهود حثيثة تم بذلها على مدار الفترة الماضية بالتعاون بين السفارة في أديس أبابا ووزارة الخارجية والسلطات والجهات المعنية بالدولة.

و عبر عدد من العائدين عن فرحتهم للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل عودتهم ، و قال رجب أحمد رجب، إنه ذهب لأثيوبيا من أجل البحث عن العمل و لكن لم يصبه الحظ نظرا لما شهده العالم من اجتياح فيروس كورونا ، متابعا :" ذهبت للسفارة و تركت رقم تليفونى من أجل العودة لمصر و تم الاتصال به بعد توجيهات الرئيس السيسى بإرسال طائرة خاصة للعالقين ، وتم استقبالنا أحسن استقبال والسفير قام معنا بالواجب وأكثر مما كنا نتخيل".

و تابع رجب: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا ينسى أبناءه و يسأل عليهم، والحمد لله وصلنا للمطار وده كان حلم، لو حكيت لأى حد عن اللى حصل معايا هيقول انت بتهزر و بنشكر الرئيس السيسى و الخارجية الذين اهتموا بأولادهم ".