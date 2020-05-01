شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 164 من المصريين العالقين بأوكرانيا إلى مطار مرسى علم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تقل على متنها 164 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا .

من جانبه أكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى أن رحلة الطيران التى وصلت من كييف مساء اليوم تابعة لشركة اير كايرو المملوكة لشركة مصر للطيران، وتحمل رقم 2116، وعلى متنها 164 مصرياً من العالقين بأوكرانيا أغلبهم طلاب.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، إن فريق مدرب من الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة.

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، أن عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص تبدأ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

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وكان قد استقبل مطار مرسي علم الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بأديس ابابا، تقل على متنها 136 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا .



