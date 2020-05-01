شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله لا يتوقعه أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله لا يتوقعه أحد.

وأضاف الدكتور شوقي علام ، خلال برنامج "نور النبي" الذى يقدمه حمدى رزق على قناة "صدى البلد"، إن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته وفى لفظ أخر، من أقاربه.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن عائلة الشهيد عليها أن تفرح وتستبشر، رغم آلام الفراق.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن الشهيد هو الوحيد الذى يتمنى بعد موته، الرجوع للدنيا مرة أخري، كى يموت مجددا فى سبيل الله، وهذا فضل عظيم.