شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تعزى مصر فى شهداء حادث بئر العبد الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسفير مصر لدى بريطانيا طارق عادل تعازى الحكومة البريطانية فى استشهاد وإصابة عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية فى العمل الإرهابى الغادر الذى وقع أمس فى بئر العبد بشمال سيناء.

وصرح سفير مصر لدى بريطانيا طارق عادل، اليوم الجمعة، بأن وزير الدولة البريطانى عبر من ناحية أخرى، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الحكومة المصرية بالموافقة على السماح بتصدير شحنة زى عمليات معقم إلى بريطانيا، لمساعدة الأطقم الطبية فى المستشفيات البريطانية فى تصديها لوباء كورونا والحاجة الماسة لهذه المستلزمات الطبية، وقد وصل أمس للأراضى البريطانية الدفعة الأولى من شحنة زى العمليات المعقم والتى تبلغ 100 ألف من إجمالى 300 ألف زي.

كما تم، أيضاً، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تطورات عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها ليبيا، وكذلك القضية الفلسطينية فى ضوء نتائج وقرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس.