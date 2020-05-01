شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تثأر للشهداء وتستهدف بؤر الإرهاب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، السيسى ناعيا شهداء سيناء: رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن لتظل رايته مرفوعة.. أبطال جدد فى طابور «الاختيار».. المحافظات تودع شهداء الواجب فى بئر العبد بهتافات "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله.. والشهيد حبيب الله".. مجلس النواب: الشعب كله خلف قيادته وقواته.. الحكومة: التاريخ سيذكر من دافعوا عن الأوطان.. الأزهر الشريف: نثق فى قدرة قواتنا المسلحة على القصاص للشهداء.. والمفتى يدعو للضرب بكل قوة على أيدى الإرهابيين.. القوات المسلحة تثأر للشهداء وتستهدف بؤر الإرهاب.. المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة

ـ السيسى ناعيا شهداء سيناء: رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن لتظل رايته مرفوعة.. أبطال جدد فى طابور «الاختيار».. المحافظات تودع شهداء الواجب فى بئر العبد بهتافات "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله.. والشهيد حبيب الله".. مجلس النواب: الشعب كله خلف قيادته وقواته.. الحكومة: التاريخ سيذكر من دافعوا عن الأوطان.. الأزهر الشريف: نثق فى قدرة قواتنا المسلحة على القصاص للشهداء.. والمفتى يدعو للضرب بكل قوة على أيدى الإرهابيين

ـ القوات المسلحة تثأر للشهداء وتستهدف بؤر الإرهاب.. المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة

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