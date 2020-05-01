السفارة الأمريكية بالقاهرة احتفالا بيوم الفضاء: يهدف لتعزيز العلوم والتكنولوجيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، باليوم الوطنى للفضاء بأمريكا، قائلة :"يوم فضاء وطني سعيد!".

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يوم فضاء وطني سعيد يهدف يوم الفضاء إلى تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الشباب".



السفارة الأمريكية بالقاهرة

وفى سياق أخر كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة؛ قد حذرت فى بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؛ المواطنين الأمريكيين بتجنب استخدام الرحلات النيلية، وخاصة رعاياها الذين يعانون من ظروف صحية خاصة ، فعليهم عدم السفر على متن سفينة سياحية.

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وأضاف البيان أنه تلاحظ زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) بشكل أكبر في بيئة السفينة السياحية. وعملا على الحد من انتشاره طبقت العديد من الدول إجراءات فحص صارمة حُرمت من حقوق دخول الموانئ للسفن ومنع الركاب من النزول وفي بعض الحالات ، سمحت السلطات المحلية للركاب بالنزول لكنها أخضعتهم لإجراءات الحجر الصحي المحلية. بينما قامت الحكومة الأمريكية بإجلاء بعض ركاب سفن الرحلات البحرية في الأسابيع الأخيرة.

يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن كبار السن والمسافرين الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية يجب عليهم تجنب الأسباب التي تعرضهم لخطر متزايد للإصابة بمرض أكثر حدة ويستلزم أيضا تجنب الأماكن المزدحمة وتجنب السفر غير الضروري مثل الرحلات الطويلة بالطائرة ، وخاصة تجنب الانطلاق في سفن الرحلات البحرية.

وأهابت السفارة بمواطنيها أنه لاينبغي الاعتماد على رحلات الإعادة إلى الوطن كخيار للمواطنين الأمريكيين تحت خطر محتمل من الحجر الصحي من قبل السلطات المحلية.