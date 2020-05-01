الأكاديمية العربية تهدي مشيخة الأزهر ودار الإفتاء كابينتى تعقيم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد – 19». ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، الكبائن التعقيم تهدف لعودة عجلة الإنتاج والحياة تدريجياً مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة في مواجهة وباء كورونا. الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووقعت الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا. وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها. الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء كانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهدت كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية وكنيسة الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف وعدد من المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة. Advertisements الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء الوضع في مصر

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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