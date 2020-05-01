شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل محال الفول والطعمية أثناء الحظر.. قرارات جديدة من محافظ البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرارات جديدة من محافظ البحيرة لتخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب «كورونا»

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل محلات الحلويات والفول والطعمية، بعد أوقات الحظر مع منع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.

جاء ذلك خلال تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب إتخاذها لحماية المواطنين من أي تداعيات محتمله ومجابهة انتشار فيروس كورونا وفي ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين رقم 15 المنعقد بتاريخ 30/4/2020.

وشدد «المحافظ» على تطبيق إجراءات الحظر المعلنه اعتبارًا من الساعة ٩ مساءا ومنع تحرك المواطنين إلا للضرورة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي، والاستمرار في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم يوميًا واستغلال فترة الحظر في ذلك، ومراقبة توفير كافة السلع التموينية والمواد البترولية ومراقبة الأسواق.

وأكد «آمنة» على غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية والأنشطة المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتأكيد على استمرار غلق جميع صالات اللياقة البدنية «الجيم» والأندية الصحية وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء المحافظة، وحظر إقامة أي فعاليات أو أنشطة رياضية بها أو أي موقع آخر خارجها خلال الفترة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع الشرطة.

ووجه «المحافظ» بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن لتوفير القوات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات والإزالة الفورية لمخالفات البناء وإزالتها حتي سطح الأرض، كما وجه بمتابعة تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة ومنع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.

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