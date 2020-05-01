شكرا لقرائتكم خبر عن في توقيت رامز جلال.. «إم بي سي مصر» تذيع حكايات «عساكر مصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاعت قناة إم بي سي مصر، عقب آذان المغرب، حكايات شهداء القوات المسلحة، تحت عنوان «دولا مين» من تقديم الإعلامي شريف عامر.

ووفقًا للخريطة البرامجية لقناة إم بي سي مصر، يذاع برنامج رامز مجنون رسمي، عقب آذان المغرب مباشرة.

وأعقبت القناة عرض «دولا مين» للإعلامي شريف عامر بدعاء «اللهم تقبل» للداعية عبلة الكحلاوي.

كان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن، أمس الخميس، إنه «إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدنتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأكدت القوات المسلحة، في بيان، مساء الخميس، على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يد الغدر نالت من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».

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وتابع الرئيس قائلا:«رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.

حفظ الله مصر وشعبهاتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».